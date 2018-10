Sessões no vão livre do Masp exibirão clássicos do cinema

Miriam Gimenes



22/10/2018 | 07:58



A programação da 42ª Mostra Internacional de Cinema, que segue até dia 31, terá sessões no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo) de amanhã até sábado, sempre às 19h30, de filmes brasileiros e internacionais.

Quem abre as exibições é o documentário As Canções, de Eduardo Coutinho, em que homens e mulheres contam e cantam as músicas que marcaram suas vidas.

Na quarta será exibido Matar ou Correr, filme de 1954, de Carlos Manga, ambientado em uma cidadezinha do Velho Oeste, que é aterrorizada pelos desmandos do bandido Jesse Gordon. Na quinta será a vez de Uma Vida em Segredo, de Suzana Amaral, que conta a história de Biela, uma jovem que vive em uma fazenda e, quando o pai morre, vai morar na cidade e não se adapta.

Já a versão para o cinema do musical de Chico Buarque, Ópera do Malandro, dirigido por Ruy Guerra, será exibido na sexta e, no sábado, a sessão será de Invictus, filme ambientado na África do Sul que fala de quando Nelson Mandela, presidente do país, chama François Pienaar, capitão da seleção nacional de rugby, para uma conversa. Gratuito.