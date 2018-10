Inflação ao consumidor do Japão avança 1,2% em setembro, na comparação anual

18/10/2018 | 20:43



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão teve alta de 1,2% em setembro, na comparação com igual mês do ano passado. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam alta menor, de 1,1%. Na comparação mensal, houve estabilidade no índice ante agosto.

O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve ganho de 1,0% em setembro, na comparação anual, resultado em linha com a projeção dos economistas.