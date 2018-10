Atriz de Game Of Thrones fala sobre sucesso na série: - Perdi uma parte da minha vida

18/10/2018 | 18:10



Maisie Williams, que interpreta Arya Stark em Game Of Thrones, deu uma longa entrevista ao The Guardian sobre seus planos futuros agora que a série chegou ao fim, e falou um pouco sobre as dificuldades que sofreu ao decorrer da série.

A atriz, hoje com 21 anos, começou a atuar na série da HBO aos 12 anos e abandonou a escola. Um tempo depois retornou, mas sofreu muito bullying dos colegas, o que a fez abandonar novamente o ensino formal e receber aulas particulares. Quando relembra o assunto, Maisie se mostra muito resiliente.

- Não quero desculpar o comportamento de ninguém. Mas ter 15 anos e se sentir ameaçado por alguém famoso me parece algo muito humano. Poderia acontecer com qualquer um, mas aconteceu comigo.

Apesar disso, toda essa experiência a fez passar por um momento muito difícil em sua vida. Já falando sobre sucesso, ela disse:

- Você cria seu próprio sucesso. As pessoas podem dizer que recebi uma grande oportunidade, e é por isso que estou onde estou, mas eu abri mão de ser uma adolescente normal. Abri mão de boa parte da minha vida. Eu ainda fico petrificada perto dos meus colegas porque eu não passei tempo suficiente com eles.

Maisie também fala que teve que abrir mão de diversas coisas para interpretar Arya, como de pintar as unhas. A atriz diz que sente muita paz por deixar a personagem para trás.

- Cheguei ao fim e não queria mais. Eu havia esgotado todas as facetas possíveis da Arya e essa temporada foi muito grande pra mim. Tive muito a fazer, principalmente porque temos menos personagens agora, então todos nós temos muito o que fazer.

Apesar disso, a atriz diz que a cena final de sua personagem foi linda e perfeita para a personagem.

- Eu estava sozinha, mas Arya está sempre sozinha. Quando acabei, percebi o que a série significava pra mim.

A oitava e última temporada de Game Of Thrones será grandiosa, e irá ao ar em 2019, ainda sem previsão de estreia. Maisie já está em novos projetos, incluindo a série The New Mutants e a peça de teatro I and You.