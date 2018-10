Explosão deixa duas pessoas feridas após impermeabilização de sofá

Do dgabc.com.br



15/10/2018 | 17:39



Atualizada às 18h25

Corpo de Bombeiros confirma explosão no início da tarde desta segunda-feira, no quarto andar do Condomínio Parque das Flores, Rua Miro Vetorazzo, altura do número 1.000, em São Bernardo, após serviço de impermeabilização de um sofá em um dos apartamentos.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas, uma com 80% do corpo e outra com a parte de cima queimados. As vítimas são os prestadores do serviço da empresa Imperlimp, de Diadema. O acidente, de acordo com delegada responsável pelo caso encaminhado ao 3º DP, aconteceu perto de o procedimento terminar. Ainda de acordo com ela, os dois homens estão no PS Cental da cidade, mas devem ser encaminhados para hospital especialista em queimados, de São Paulo.

Além do apartamento em questão, houve danos em todos os apartamentos do andar. A Defesa Civil fez vistoria e assegurou que, apesar dos vidros quebrados, não foi registrado abalo estrutural do prédio.

OUTRO CASO - Em 17 de setembro de 2017, explosão seguida de incêndio em uma casa no Jardim Jamaica, em Santo André, deixou uma vítima fatal - o proprietário Marcio Luciano Alves Medeiros, 66 anos - e feriu outras duas pessoas após um serviço de impermeabilização de sofá ter dado errado.

(Com informações de Bia Moço)