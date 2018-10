Rafael dos Santos



Trio de vozes Filosofia Reggae formado por Daiane de Paula, Danusa de Paula e Domenica de Paula, realizam na sexta-feira(19) show no Sesi São Bernardo (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330, bairro Assunção), as 20h. Apresentação integra o projeto Território Sesi-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

Com 16 anos de história, a banda aposta na originalidade e promete contagiar a plateia com canções próprias do último álbum, intitulado Você & Eu, além de grandes sucessos de Tim Maia e Bob Marley. Entrada grátis.