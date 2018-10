Bolsonaro votou contra deficientes por falta de conhecimento, diz Haddad

14/10/2018 | 13:35



O candidato a presidente Fernando Haddad (PT) afirmou há pouco, em postagem no Twitter, que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) votou contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência por falta de conhecimento. Haddad afirmou que Bolsonaro não foi educado para compreender toda a "diversidade humana e sua complexidade".

O candidato do PT a presidente participa, em São Paulo, de um encontro com pessoas com deficiência. Haddad disse na postagem que quer ver as crianças sem deficiência convivendo com as que têm.

"É conhecendo o diferente que formaremos cidadãos. A criança sem deficiência tem direito de conhecer e brincar com a que tem. Nosso desafio é amar o diferente, nos tornamos humanos nesse convívio", escreveu.