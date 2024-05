Bolsonaro visita São Bernardo amanhã

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgou hoje, em seu perfil oficial, um vídeo convocando a população para doar itens para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em um encontro no qual ele estará presente. O evento vai ocorrer nesta sexta-feira (31), das 10h às 19h, no Clube dos Meninos, situado na Av. Caminho do Mar, nº 3222, no Rudge Ramos, em São Bernardo.

“Estaremos pessoalmente no Clube dos Meninos, recebendo doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Material de higiene, material de limpeza, roupa, roupa de cama, cesta básica, leite de caixinha, entre outros. Agradeço a contribuição de cada um de vocês. É algo humanitário. Compareça. Estarei lá para dar um abraço em você e agradecer o seu donativo", convidou.

Em entrevista ao Diário, o vereador de São Bernardo, Paulo Chuchu, presidente do PL em São Bernardo, disse: “Não será um evento político, mas uma ação social igual às muitas que o presidente Bolsonaro está promovendo pelo Brasil”.