Youtuber Bibi Tatoo lança seu terceiro livro

14/10/2018



A youtuber Bianca Tatto Marques, conhecida como Bibi Tatoo, 18 anos, não para. A garota acaba de lançar seu terceiro livro, O Diário de Bibi (Outro Planeta, 160 págs., R$ 24,90, em média). A obra narra os conflitos do universo teen, vida no colégio, mudança de sala, ter que fazer novas amizades e a vontade de vencer um concurso de música da escola. Dilemas, amizades, amores, inseguranças e até pautas atuais, como bullying e homossexualidade, são abordados, mostrando como a adolescência pode ser a melhor/pior fase da vida.

Esta é a terceira obra de Bibi. “Eu me baseei bastante na minha vida para construir os personagens. Algumas situações que acontecem já vivenciei”, conta. A escrita para produção de livro começou em 2016, com o lançamento de seu primeiro livro, Um Novo Mundo. Em 2017, foi a vez da segunda obra, Isolados – O Enigma (os dois primeiros entraram para o ranking dos mais vendidos do País). “Sempre gostei de ler, principalmente ficção adolescente, mas nunca pensei que um dia iria escrever meu próprio livro.”

Apesar das obras literárias, Bibi é conhecida na internet. Desde os 12 anos, a garota faz gameplays do jogo Minecraft – período em que ficou conhecida. “Esse era meu jogo favorito quando era menor. A partir de então, comecei a criar conteúdo para o YouTube”, explica a paulista.

Atualmente, além do canal dedicado aos games, ela mantém um onde destaca seus vlogs, falando, principalmente, sobre viagens e as músicas que compõe. “A música entrou na minha vida desde que eu me entendo como gente. Não consigo ficar sem cantar ou sem ouvir música um dia sequer. Atualmente, também toco violão.” Em sua página, os fãs conseguem ver os clipes oficias das músicas, todos bem produzidos.

A internet rendeu premiação para Bianca. Ela ganhou os Meus Prêmios Nick 2017 de canal de games favorito e youtuber feminina favorita. “Foi incrível. Nunca passou pela minha cabeça ganhar, fiquei muito surpresa! Sempre que posso agradeço meus fãs por essa conquista, pois eles ficaram dias votando para que isso acontecesse.”

A garota multimídia também ingressou na faculdade, no curso Rádio, TV e Internet. Por isso, além dos estudos, Bianca ainda escreve livros, posta vídeos nos canais do YouTube e arruma tempo para se dedicar à música. “É bastante complicado organizar o tempo, mas eu e meu produtor sempre damos um jeito para que tudo aconteça conforme nossa programação. A parte matinal fica ocupada com a universidade, já a parte da tarde fica livre para as gravações, que vão até a noite. Meu dia é bem cheio.” Ambos os canais são abastecidos diariamente com vídeos.

Para o futuro, Bibi é ponderada. “Sou uma menina que gosta de pensar bastante no presente e em fazer acontecer. Mas espero que meu futuro seja fruto do que venho plantando hoje.”