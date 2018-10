Rodrygo marca, mas seleção sub-20 só empata com Chile em amistoso

13/10/2018 | 20:47



A seleção brasileira sub-20 não passou de um empate por 1 a 1 com o Chile neste sábado, em amistoso realizado em Rancagua, casa do rival. O gol do Brasil foi marcado pelo atacante Rodrygo, do Santos, já no segundo tempo, mas pouco depois os anfitriões chegaram à igualdade.

Foi a chance do técnico Carlos Amadeu observar um trio de ataque que promete muito para o futuro. Ele escalou o Brasil com Paulinho, ex-Vasco e hoje no Bayer Leverkusen, Vinicius Junior, ex-Flamengo e atualmente no Real Madrid, e Rodrygo, também já negociado com o time madrilenho.

Apesar de todo o talento, o primeiro tempo da seleção foi bastante fraco. A equipe encontrou muitas dificuldades para furar a defesa adversária e foi para o vestiário praticamente sem incomodar o goleiro adversário.

Na etapa final, porém, Vinicius Junior assumiu o protagonismo das ações e construiu o lance do primeiro gol da seleção. Aos 18 minutos, ele recebeu no campo de defesa e, com um lindo toque, ganhou da marcação. O atacante arrancou em velocidade e passou na entrada da área para Rodrygo, que teve tempo para dominar e fuzilar.

O Brasil ainda comemorava o gol quando saiu o empate, quatro minutos depois. Melhor jogador chileno, Allende cobrou escanteio da esquerda, o goleiro Hugo falhou ao ficar no meio do caminho e Salazar subiu sozinho para testar para a rede.

Na reta final da partida, o Brasil ainda acumulou chances perdidas. Aos 25, Paulinho foi lançado em velocidade e finalizou por cobertura, mas parou no goleiro adversário. Dez minutos mais tarde, Rodrygo tentou em cobrança de falta pela esquerda e acertou o travessão.

A seleção brasileira ainda tem mais um amistoso marcado com o Chile na casa do rival. Em dois dias, na próxima segunda-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez na cidade de Santiago.