Melo avança para encarar Soares em decisão na China e se garante no ATP Finals

13/10/2018 | 09:50



Atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro Marcelo Melo venceu o austríaco Oliver Marach e o croata Ante Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, neste sábado, e avançou à decisão do torneio de duplas do Masters 1000 de Xangai. Para completar, ele e seu parceiro asseguraram classificação ao ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores parcerias da temporada, em Londres, entre os dias 11 e 18 de novembro.

Melo e Kubot se tornaram a quarta dupla a garantir vaga no importante evento na capital inglesa, sendo uma delas a formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, que também jogarão em busca do título na final deste domingo na China. Na última sexta-feira, eles derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, para também avançarem à decisão.

Assim, Xangai já garantiu um tenista brasileiro como campeão desta edição do Masters 1000 realizado em quadras duras e o fato ajudará a evidenciar o bom momento vivido por Melo e Soares. O primeiro deles ganhou três títulos nesta temporada ao lado de Kubot e vem embalado pela conquista do ATP 500 de Pequim, amealhado na semana passada - os dois também foram campeões em Sydney, na Austrália, e Halle, na Alemanha, sendo que no mês passado também ficaram com o vice-campeonato do US Open, Grand Slam realizado em Nova York.

Soares, por sua vez, também faturou três títulos neste ano atuando com Murray. Os dois foram campeões em Acapulco, Washington e Cincinnati, além de terem ficado com o vice-campeonato em Doha e Londres, palco do Torneio de Queen's. E o brasileiro também assegurou classificação ao ATP Finals durante este Masters de Xangai.

Ex-número 1 do mundo no ranking de duplas e atual quinto colocado, Melo jogará o grande torneio na capital inglesa pelo sexto ano seguido. Ele acumula 31 títulos no circuito principal da ATP, no qual também fará a sua 56ª decisão neste domingo.

Para obter este novo feito, o brasileiro e o polonês superaram Marach e Pavic, cabeças de chave número 2 em Xangai, em 1h24min de duelo neste sábado. No primeiro set, eles chegaram a ter o saque quebrado por uma vez, mas aproveitaram as três oportunidades que tiveram de ganhar games no serviço dos adversários para abrir a vantagem inicial de 6/2.

Na segunda parcial, o austríaco e o croata conseguiram uma nova quebra, mas Melo e Kubot converteram dois de três break points e aplicaram o 7/5 que liquidou o confronto. E essa foi a segunda derrota de Marach e Pavic para o brasileiro e o polonês em menos de uma semana. No último domingo, eles também foram superados pelos rivais na decisão em Pequim.