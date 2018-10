Por que a comida azeda quando voltamos a colher já usada ao pote?

Luís Felipe Soares

A comida fica azeda quando voltamos a colher usada para o pote – ou para a panela, prato e qualquer recipiente onde esteja o alimento a ser servido – por conta da saliva existente na boca. A substância contém a ptialina, tipo de enzima também conhecida como amilase salivar, produzida nas glândulas salivares e atuante inicial do processo digestivo químico que quebra as moléculas de amido dos alimentos. É o contato dos ingredientes com a saliva que inicia essa pré-digestão quase que de maneira imediata, gerando o ‘azedar’ com o passar do tempo.

O mesmo princípio ajuda a explicar os motivos de não se beber nada do gargalo de, por exemplo, refrigerantes, iogurtes e sucos. As embalagens maiores são feitas para que grupos de pessoas possam dividir o produto, com ele podendo ser guardado para consumo futuro. A limpeza dos utensílios sujos deve ser lembrada sempre com o intuito de se aplicar o mínimo de higiene na produção e manipulação de alimentos.

Outra grande parte do processo de deterioração da comida passa pela proliferação de micro-organismos, que ocorre constantemente no ar em todos os ambientes ao nosso redor e dentro de cada um.

É uma ação muito rápida para que as bactérias se espalhem e, consequentemente, também encontrem moradia nos alimentos, sendo contaminados nos poucos segundos em que a colher que entrou em contato com a boca (já infectada, mesmo que achemos que esteja limpa) volte para o pote em questão atrás de mais itens. Não demora para que tudo comece a estragar e fique com visual e gosto ruins, não sendo mais consumido.

Esses seres microscópicos são responsáveis por estragar as comidas. Eles vivem a procurar condições favoráveis, a exemplo de temperatura adequada e tempo suficiente, para se reproduzirem, principalmente nos alimentos. Os itens contaminados podem gerar a chamada intoxicação alimentar, ou seja, ingestão de ingredientes prejudiciais ao corpo capaz de gerar vômitos, dores abdominais, cólicas, diarreia ou febre. Crianças e idosos são mais afetados pela complicação, tendo que ser examinados por um médico em casos mais sérios.

A língua é capaz de identificar quatro sabores: doce, salgado, azedo e amargo. O gosto apimentado acaba sendo a mistura dos tipos básicos já existentes

Consultoria de Edeli Abreu, docente do curso de Nutrição do Complexo Educacional FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), de São Paulo.