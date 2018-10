RedeTV! cancela debate presidencial devido ao estado de saúde de Bolsonaro

10/10/2018 | 19:48



A RedeTV! informou nesta quarta-feira, 10, que cancelou o debate presidencial devido ao estado de saúde de Jair Bolsonaro (PSL). O encontro estava marcado para 15 de outubro.

Na manhã de hoje, o médico Antônio Luiz de Macedo afirmou que Bolsonaro não poderá participar de debates até 18 de outubro.

A emissora comunicou ainda que vai realizar sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB). Elas serão exibidas no dia 19, dentro do programa Mariana Godoy Entrevista - Especial Eleições.