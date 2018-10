Fãs de Marina Ruy Barbosa pedem para ela interpretar Rita Lee

06/10/2018 | 13:16



A mesma produtora do filme Uma Quase Dupla, com Tata Werneck e Cauã Reymond, e de Turma da Mônica, está fazendo mais um longa-metragem, e desta vez é para contar a história de vida da cantora Rita Lee. No Instagram da produtora foi divulgado que até o dia 15 de outubro serão aceitos vídeos em forma de teste de atores que querem conquistar o papel.

Mas se depender dos fãs de Marina Ruy Barbosa não será mais preciso de um processo seletivo para o novo trabalho. A publicação da produtora ficou repleta de comentários dos fãs da atriz pedindo para que a ruiva interpretasse a rockeira. Uma seguidora comentou:

Ai, ia ser maravilhoso ver @marinaruybarbosa interpretando a Rita Lee

Marina ainda não se pronunciou em relação ao papel da cantora, já que está focada mesmo na divulgação de seu novo trabalho, a próxima novela das nove, O Sétimo Guardião. Ela já até postou uma foto da sua nova personagem e escreveu:

Luz e Léon. O que existe por trás dessa relação? Todo mundo esconde algum segredo. Qual segredo você esconde? 12 de novembro em #osetimoguardiao

Nos comentários, vários seguidores comentaram que estavam ansiosos para conferir o novo papel da atriz nas telinhas, mas um comentário acabou chamando mais atenção de Marina. Um internauta perguntou se ela não cansa de emendar tantos trabalhos:

Você não cansa de trabalhar tanto? Sou sua fã e já comprei briga por sua causa! Você é exemplo para sua geração: mega responsável, boa filha... Tantas qualidades! Corre atrás do que quer...

Com tantos elogios, Marina até respondeu o comentário:

Eu amo trabalhar! Sou muito grata por ter oportunidade de fazer o que eu amo! E por tanta gente acreditar no meu trabalho.