Nas Filipinas, porta-voz pede a Duterte que revele seu estado de saúde

05/10/2018 | 16:07



O porta-voz da presidência das Filipinas, Harry Roque, disse que o presidente do país, Rodrigo Duterte, deve considerar divulgar seu estado de saúde para dar fim a especulações de que possa ter câncer. Em coletiva nesta sexta-feira, 5, Roque afirmou que Duterte não pode ser obrigado a revelar sua condição a menos que tenha uma doença séria.

Apesar disso, ele disse que planeja pedir ao presidente uma declaração sobre sua saúde para dar fim à incerteza.

Duterte disse, na noite de quinta-feira, que pode ter câncer, mas acrescentou não ter certeza do diagnóstico. "Não sei como estou fisicamente no momento", declarou, enquanto aguarda resultados de exames médicos. Roque afirmou não estar ciente dos exames feitos pelo presidente. Fonte: Associated Press