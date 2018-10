EUA criam 134 mil empregos e taxa de desemprego recua a 3,7% em setembro

05/10/2018 | 09:44



A economia dos Estados Unidos gerou 134 mil vagas em setembro, o menor ganho mensal em um ano e um possível sinal de que empregadores começam a ter dificuldades para preencher vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, recuou de 3,9% em agosto a 3,7% em setembro, na mínima desde dezembro de 1969, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Analistas ouvidos pelo Broadcast previam 185 mil vagas criadas e taxa de desemprego em 3,8%.

O salário médio por hora teve crescimento de 0,29% em setembro ante agosto, para US$ 27,24 (+US$ 0,08). Na comparação anual, houve alta de 2,8%. A projeção dos economistas, nesse caso, era de alta mensal de 0,30% e de 2,8% no ano.

O Departamento do Trabalho advertiu que os números de emprego em alguns setores podem ter sido afetados pelo furacão Florence, que atingiu alguns Estados do país no mês passado. O órgão não conseguiu, contudo, quantificar esse impacto, informando que a taxa de resposta à pesquisa de setembro ficou dentro do patamar considerado normal.

Números revisados mostraram que houve geração de 270 mil vagas em agosto e de 165 mil em julho, um ganho líquido de 87 mil vagas. Ao longo dos primeiros nove meses do ano, os empregadores criaram em média 211 mil postos ao mês, superando a média mensal de 2017, de 182 mil. No mês passado, 150 mil americanos entraram na força de trabalho, mantendo estável a taxa de participação na força do trabalho, em 62,7%.