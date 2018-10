Chris Pratt apoia ex-esposa Anna Faris após ela receber críticas por estar magra demais

04/10/2018 | 12:11



A atriz Anna Faris se envolveu, sem querer, em uma situação muito desconfortável nesta semana. Ela, que é bem conhecida por ter atuado na sequência de filmes Todo Mundo em Pânico, resolveu postar uma foto em seu Instagram e foi pega de surpresa quando começou a receber diversos ataques nos comentários da publicação por estar muito magra. Chocada com tal repercussão, ela decidiu apagar a postagem 15 minutos depois, segundo o TMZ.

Na imagem, Anna aparece usando um shorts, blusa de mandas compridas e botas enquanto segura um cesto de lixo. Na legenda ela disse:

Nervosismo antes da apresentação. Estou tão feliz que Michael Sherman registrou isso, então eu decidi colocar calças, escreveu a atriz de maneira cômica enquanto citava um amigo, que é seu assistente no podcast Unqualified.

Assim que fez a publicação, os internautas criticaram o corpo de Anna, dizendo:

Eu sinto que essa foto é um pedido de ajuda, espero que você consiga ter a ajuda que precisa.

Você parece tão doente, coma.

Porém, dentre as inúmeras reprovações, uma seguidora se dispôs a mandar uma mensagem de apoio à atriz:

Você é linda de qualquer jeito e a saúde é um problema seu. Se você está saudável e feliz, é isso o que importa! Continue a ser incrível, escreveu uma seguidora.

E não foi só ela que apoiou Anna. Segundo o site Hollywood Life, o ex-marido da atriz, o ator Chris Pratt, também escolheu o lado dela e, aparentemente, ficou arrasado com o número de críticas recebidas.

- Chris ainda tem muito respeito pela mulher que ele esteve apaixonado por um longo tempo e não apenas como a mãe de seu filho. Seu respeito por Anna vai muito além e isso nunca vai mudar e é por isso que ele está com o coração partido de que as pessoas a estejam constrangendo, contou uma fonte em contato com o veículo.

E continua:

- É horrível, ele odeia a situação e quer que ela saiba que ela tem o apoio dele em meio a tudo isso porque ele não quer que o bullying continue ou vença. Sua esperança é que ela saiba que há tantas pessoas que se importam com ela e a respeitam, e ele espera que ela não leve o bullying a sério, porque ela não merece isso nem um pouco.

Anna e Chris se separam em 2017, após quase nove anos juntos, e hoje têm um filho de seis anos de idade.