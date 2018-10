Setor privado dos EUA gera 230 mil vagas em setembro e supera previsão

03/10/2018 | 09:28



O setor privado dos Estados Unidos criou 230 mil vagas no mês de setembro, informou nesta quarta-feira a ADP. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 185 mil vagas, portanto o número superou a expectativa.

No mês anterior, o setor privado dos EUA teve criação de 168 mil vagas, portanto o resultado mais recente significa uma aceleração da geração de postos. Segundo o ADP, os ganhos foram disseminados pelos setores, com destaque para o de serviços. No ritmo atual, o desemprego recuaria para a casa de pouco mais de 3% até o mesmo mês do próximo ano, projeta a ADP.