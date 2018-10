Ramalhão aposta na conversa para retomar confiança na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 09:07



A derrota por 2 a 0 para o Red Bull, domingo, na primeira rodada da segunda fase da Copa Paulista, mexeu com o ambiente do Santo André. Apesar de reconhecer que o investimento do adversário é muito maior e isso se materializa em jogadores bem mais experientes, a expectativa era a de que o fato de jogar no Bruno Daniel pudesse fazer a diferença.

Agora, o técnico José Carlos Palhavam trabalha emocionalmente o grupo para a partida de amanhã, às 20h, contra o Mirassol, no Interior. “Temos jogo na quarta-feira (amanhã), com viagem para Mirassol, e sábado outro (diante do Audax). Vamos reverter e recuperar a forma. Temos equipe jovem, sub-21, que estamos tentando colocar nova forma de jogar e dar ritmo para os menino. Temos grandes chances de conseguir grande resultado, que é o nosso objetivo. Temos de aproveitar para conversar e restabelecer a confiança que depois de uma derrota é quebrada”, comentou o treinador.

Para a partida no Interior, Palhavam terá de volta o zagueiro Héliton, um dos jogadores mais experientes do grupo, mesmo com apenas 22 anos. Ele estava suspenso e retoma o lugar que foi ocupado por GB contra o Red Bull.