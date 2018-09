Kanye West muda seu nome para Ye, entenda!

30/09/2018 | 19:11



Parece que Kanye West, ou melhor Yé, estará sempre dando o que falar. É isso mesmo, o rapper anunciou em seu Twitter que é formalmente conhecido por Kanye West, mas que na verdade, ele quer ser chamado de Ye. Segundo a BBC, este já é um apelido usado por algumas pessoas e além de ser uma abreviação de Kanye, ele já disse que também há um significado religioso por trás do nome.

E não para por aí, Yé ainda é o apelido dado ao último álbum lançado de Kanye, que se chama Yeezus.

- Eu acredito que Ye é a palavra mais usada na bíblia, que significa você. Eu fui de Kanye, que significa o único, para apenas Ye, sendo uma reflexão do nosso lado bom, mau, confuso, tudo. O álbum é mais uma reflexão de quem somos.

A mudança veio após a participação do rapper no Saturday Night Live, que deu muito o que falar. Segundo a Vanity Fair, Kanye cantou e depois falou sobre as críticas que tem recebido por apoiar Donald Trump.

- Foram tantas vezes que eu falei com pessoas brancas e eles perguntavam como ou posso gostar de Trump, por ele ser racista. Bem, se eu estivesse preocupado com racismo eu teria deixado os Estados Unidos há muito tempo.

Durante a fala de Kanye era possível ver o elenco do Saturday Night Live e o apresentador Adam Driver confusos. Fontes ainda disseram que o silêncio no estúdio quando Kanye começou a falar era de matar.

Que situação, hein?