Trump cede a pressão e concorda com investigação do FBI sobre Kavanaugh

29/09/2018 | 09:02



Washington, 29/09/2018 - Em uma inesperada virada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cedeu as exigências dos Democratas por uma investigação mais profunda do FBI sobre o indicado à Suprema Corte, Brett Kavanaugh. "Começou, na noite de hoje, nossa 7ª investigação do FBI sobre o juiz Brett Kavanaugh. Ele será reconhecido um dia como um grande juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos!", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

A decisão veio após o senador republicano Jeff Flake (Arizona) não se comprometer em votar pela confirmação da indicação do juiz sem uma investigação e pedir o adiamento da votação no plenário em uma semana - uma inesperada virada que coloca em dúvida a recém aprovação obtida por Kavanaugh no Senado em meio as acusações de abuso sexual.

A nomeação de Kavanaugh parecia seguir nos trilhos ao longo da sexta-feira quando o juiz obteve a aprovação do Comitê Judiciário do Senado. Mas esse avanço veio acompanhado de um 'porém'. Em seu voto o senador Flake indicou que somente seguiria adiante - levando a indicação para aprovação no plenário do Senado - após uma investigação mais aprofundada. Aliado a isso, há sinais de que outros republicanos moderados poderiam se juntar ao senador.

Com os últimos acontecimentos os senadores, a Casa Branca e a milhões de norte-americanos que acompanham o caso mal tiveram a chance de recuperar o fôlego após a emocionante audiência de quinta-feira no Senado. Na ocasião, um irado Kavanaugh se defendeu das acusações, enquanto a vítima Christine Blasey Ford insistiu que o juiz a agrediu sexualmente quando eles eram adolescentes.

Com o posicionamento de Flake os líderes dos republicanos não tiveram outra saída a não ser suspender por enquanto o processo para confirmação do nome de Kavanaugh, que eles esperam retomar em breve.

Trump tem acompanhado o caso discretamente, embora tenha resistido fortemente em pedir ao FBI uma investigação sobre as acusações contra Kavanaugh, que já envolvem três mulheres. Um dia antes, Trump definiu o processo no Senado como "uma total farsa", acusando os Democratas de conspiração e obstrução e declarou no Twitter, "O Senado precisa votar!". Fonte: Associated Press.