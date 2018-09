Santo André abre loja de economia solidária

Da Redação



29/09/2018 | 07:23



A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem loja experimental da economia solidária no Atrium Shopping, na Vila Homero Thon. O espaço funcionará em parceria com o centro comercial como um ponto de venda para que empreendedores sociais da incubadora de economia solidária da cidade possam apresentar e comercializar seus produtos para a população.

Na incubadora, os participantes têm oportunidades de aprender práticas de autogestão, contando com assessoria para a criação, estruturação e consolidação dos empreendimentos, sustentabilidade de grupos de economia solidária. Além disso, há uma assessoria técnica, com disponibilidade de orientação nas gestões financeira, contábil e jurídica.

O programa visa trazer a organização, formação e capacitação, além do fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários, individuais ou coletivos, para comercialização dos produtos.

Para participar, é necessário ser morador de Santo André. A inscrição deve ser realizada no departamento de suporte ao empreendedor, localizado na Avenida dos Estados, 2.195, edifício administrativo, terceiro andar, sala do auditório.

“Estamos nos esforçando em todas as frentes para fazer crescer o nível de emprego e renda dos munícipes. A economia solidária é mais um destes projetos que melhoram a vida das pessoas, e este novo espaço será fundamental para o bom andamento da ideia”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além da loja experimental, localizada no piso 1 do Atrium Shopping (Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155), a cidade possui outros espaços para que os empreendedores possam apresentar seus produtos. São duas feiras fixas em dois bairros diferentes. Às terças-feiras, no Largo do Bonfim, no Parque das Nações e, às quintas, na Rua Senador Flaquer, no Centro.