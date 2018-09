Em nome da transparência

Do Diário do Grande ABC



28/09/2018 | 08:46



Decorridos dois meses desde que operação da Polícia Federal devassou a sede fiscal da metalúrgica Paranapanema, uma das maiores companhias do Grande ABC, localizada em Santo André, em busca de pistas sobre esquema de corrupção e sonegação fiscal que pode ter causado prejuízo de R$ 650 milhões aos cofres públicos, pouco se sabe sobre as investigações. A névoa que encobre o caso é estranhíssima, ainda mais por se tratar de empresa com ações na bolsa de valores e cuja transparência deveria nortear cada passo estratégico da companhia. Entende-se o sigilo das autoridades, preocupadas em preservar o andamento da apuração, mas o silêncio da companhia é de difícil compreensão.

No mesmo dia 26 de julho, em que a PF deflagrou a décima fase da Operação Zelotes, a Paranapanema veio a público repudiar “quaisquer atos de ilegalidade” e anunciar investigação interna para apurar as denúncias. Até ontem, quando comunicou ao mercado a renúncia do conselheiro João José Oliveira de Araújo, sem dar nenhuma informação adicional sobre o assunto, desconhecia-se o avanço da apuração intramuros, a despeito da promessa de manter acionistas informados.

Até ontem, os promotores do Ministério Público Federal não tinham oferecido denúncia contra Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz Junior, presidente da empresa até 2012, e Arnaldo Colonna, advogado e diretor jurídico da companhia. A dupla é acusada de pagar R$ 8 milhões em propina para livrar a Paranapanema de multa de R$ 650 milhões.

Fosse de capital fechado, cujas atividades não dissessem respeito ao mercado financeiro, até se relevaria a atitude da companhia em se fechar em copas. Mas em se tratando de metalúrgica com ações negociadas na bolsa de valores, onde muitos investidores têm interesse, a postura da Paranapanema se torna questionável. Ainda mais quando a empresa invoca, entre os valores que garante cultivar, a “ética exemplar nas relações internas e externas”. O relacionamento com a sociedade poderia melhorar ainda mais com o aprimoramento da transparência.