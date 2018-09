Especialistas associam má conservação de prédio a acidente

Daniel Macário

Diário do Grande ABC



28/09/2018



O desabamento do mezanino da casa de shows Dom Paollo, no Centro de Santo André, no domingo, durante concurso de talentos, está relacionado à falta de manutenção do prédio, construído há mais de 20 anos. Isso é o que apontam engenheiros ouvidos pelo Diário ontem após técnicos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil realizarem a segunda vistoria no local.

A visita técnica ao bar dançante confirmou a presença de ferrugem e solda irregular no alicerce do mezanino, já observados na segunda-feira. “Nenhum prédio desaba sem avisos. A estrutura que caiu, com toda certeza, já havia dado sinais de desgaste, porém, por falta de vistoria ou zeladoria, isso não foi notado”, observa a engenheira civil Rejane Soute Berezoysky, representante do Ibape (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia).

Projetado em 1992 para uso comercial – data em que a planta foi aprovada junto à Prefeitura de Santo André – o imóvel não possui alvará de funcionamento, assim como AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as condições de segurança de determinado endereço.

A ausência dos relatórios, segundo especialistas, reforça a tese da falta de reparos no espaço, que já abrigou escola de informática e bingo clandestino. “O edifício deve ter passado por série de modificações, mas será que a manutenção foi feita?”, questiona Rejane.

O advogado Paulo Carvalho, filho e representante do proprietário da casa de shows, assumiu a existência de possíveis falhas na estrutura do bar, hipótese que tem sido estudada pela investigação como provável causa do desabamento. “Mesmo com o AVCB, o acidente teria acontecido porque foi um erro na parte estrutural da casa”, considera Carvalho.

O argumento do advogado, entretanto, é rechaçado pelo presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Grande ABC, Luiz Augusto Moretti. “Se eles tivessem o auto de vistoria dos bombeiros, com certeza isso não teria ocorrido, pois o endereço teria passado por uma rigorosa inspeção”, enfatiza.

De acordo com o perito criminal Franklin Viegas, na vistoria realizada ontem, engenheiros detectaram sinais de ferrugem também na parte interna do mezanino. Até então, só havia sido avaliado o externo. “Verificamos o desgaste da alvenaria e, agora, faremos um laudo em cima destas questões”, pondera. Ele reforça, ainda, que o relatório final da perícia ficará pronto dentro de 30 dias.

VÍTIMAS

Ao todo, 27 pessoas ficaram feridas no incidente, todas com ferimentos leves. Deste total, 22 já registraram queixa formal junto ao 1º DP (Centro) de Santo André, responsável pela investigação do caso.

Ontem, conforme mostrado pelo Diário, 16 vítimas afirmaram intenção de acionar, nas próximas semanas, a Justiça por meio de ação coletiva contra as agências Talentos Brilhantes TV e Tele Arte. O processo visa pedir indenização das empresas organizadoras do evento por danos moral e material.

As organizações afirmam terem prestado atendimento às vítimas e que aguardam o andamento do processo de investigação.