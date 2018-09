CMN altera estatuto e regulamento do Fundo Garantidor de Créditos

25/09/2018 | 19:29



O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta terça-feira, 25, alterações no regulamento e no estatuto do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O FGC garante ao depositante ou ao investidor um ressarcimento de até R$ 250 mil em caso de falência de uma instituição financeira.