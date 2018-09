Com apendicite, Isco será operado e vira desfalque do Real para os próximos jogos

25/09/2018 | 09:56



O Real Madrid divulgou um comunicado para confirmar que o meia Isco está sofrendo com uma apendicite aguda e, por isso, será submetido a uma cirurgia nesta terça-feira. Por causa do problema de saúde, o jogador se tornou desfalque certo para os dois próximos jogos do time, que nesta quarta encara o Sevilla, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Depois disso, o meio-campista também não poderá atuar no clássico contra o Atlético de Madrid, no sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela joranada seguinte da competição nacional, na qual hoje o Real ocupa a vice-liderança, com 13 pontos, mesma pontuação do Barcelona, líder pelos critérios de desempate.

Isco passou mal na noite de segunda-feira e por isso não pôde participar do treino que o elenco da equipe madrilenha realizou na manhã desta terça. Exames realizados em uma hospital da capital espanhola constaram que ele está com apendicite.

O técnico do Real, Julen Lopetegui, lamentou o problema de saúde enfrentado pelo meio-campista e também o fato de que não poderá contar nesta quarta-feira com o lateral-direito Dani Carvajal, vetado pelo departamento médico do clube por causa de dores musculares.

"Isco chegou aqui nesta manhã com dores abdominais, tem apendicite e precisa operar. Desejo que tudo corra bem e ele tenha uma rápida recuperação. Todas as baixas são notícias ruins e agora temos de pensar em soluções dentro do elenco e no jogador que vai entrar no time. As lesões e baixas em uma temporada sempre vão existir. Neste caso foi uma desgraça porque é uma apendicite, mas é preciso enfrentar os problemas com a máxima confiança no jogador que vai entrar no campo como substituto", afirmou o comandante, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O jogo contra o Sevilla está marcado para começar às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira. Pouco antes, às 15h, o Barcelona terá pela frente o lanterna Leganés, também atuando como visitante, por esta mesma sexta rodada do Campeonato Espanhol.