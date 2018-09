Ararinha-azul é colocada em lista de espécie de animais em extinção

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 14:47



A ararinha-azul foi colocada na lista de animais em extinção, não sendo mais encontrada voando livremente na vida selvagem. Ela ficou conhecida mundialmente por inspirar os personagens Blu e Jade, protagonistas das animações ''''Rio'''' (2011) e ''''Rio 2'''' (2014), produções norte-americanas comandadas pelo diretor brasileiro Carlos Saldanha.

Esse tipo de espécie vinha sendo observado durante oito anos por profissionais da organização ambiental BirdLife International, que cuida da classificação de aves na chamada Lista Vermelha da União Internacional Para a Conservação da Natureza. Eles montaram relatório no qual recomendam a reclassificação do pássaro sobre sua situação atual na natureza brasileira. A questão se agrava pelo fato de que a última aparição oficial de um exemplar voando entre as florestas é datada de 2000, há 18 anos.

Apesar de seu sumiço na fauna nacional, existem cerca de 170 ararinhas-azuis vivas em diversos criadouros do mundo. O governo brasileiro anunciou, no mês de junho, a formação de área de proteção especial e refúgio para a espécie na Bahia, com o objetivo de reintegrar os pássaros ao meio-ambiente livre a partir de 2021.