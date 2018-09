EUA nunca conseguirão levar nossas exportações de petróleo a zero, diz Irã

24/09/2018 | 09:29



O ministro do Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, afirmou que os Estados Unidos "nunca conseguirão realizar seu sonho" de levar as exportações iranianas da commodity a zero. Segundo a autoridade, apenas a Coreia do Sul já cortou as compras de petróleo iraniano, até o momento.

Os EUA se retiraram de um acordo internacional para o controle do programa nuclear de Teerã, o que abriu caminho para a volta de sanções econômicas americanas ao país persa. Em novembro, essas sanções devem atingir especificamente o setor de petróleo iraniano.

Em entrevista divulgada pela agência estatal Shana, Zanganeh afirmou que não houve discussões sobre elevar a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), no contexto atual, na reunião realizada neste fim de semana na Argélia. O encontro teve também a presença de outros países aliados da Opep, como a Rússia. Segundo o ministro, a eliminação do petróleo do Irã do mercado não é possível, no médio prazo.

Zanganeh ainda disse que a Opep é independente, não um braço do Departamento de Energia dos EUA. Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, reclamou no Twitter do cartel, dizendo que ele deveria agir para baixar os preços. O ministro iraniano disse que a mensagem havia sido "um insulto" aos governos e nações aliados dos EUA. Segundo ele, é a pressão americana que tem impulsionado os preços do petróleo.