Bruna Marquezine, Neymar e Marina Ruy Barbosa são convidados para desfilar pela Dolce & Gabbana

22/09/2018 | 10:11



Com o fim de Deus Salve o Rei, Bruna Marquezine foi à Grécia celebrar o aniversário e, desde então, emendou um compromisso internacional no outro! A bela tem participado de festivais de cinema, eventos e festas de gala e, agora, será modelo por um dia, a convite da Dolce & Gabbana.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a marca havia convidado Bruna e também seu namorado, Neymar, para que ambos desfilassem juntos. O jogador de futebol não vai conseguir estar presente, mas a atriz desfila normalmente, junto com Marina Ruy Barbosa, a outra convidada do evento.

Ainda de acordo com o jornalista, os vestidos que Bruna tem usado em eventos no exterior não foram emprestados pelas marcas, como de costume. A atriz comprou todas as peças, que foram vendidas à ela com desconto.

Em seu Instagram, Marina fez um texto para agradecer novamente o convite da Dolce & Gabbana:

Sexta saudosa com essas fotos dos desfiles que tive a oportunidade de participar em Milão para a @dolcegabbana! E lá vamos nós para mais uma jornada. Mesmo não sendo modelo, me divirto e tenho orgulho de poder ter esse tipo de oportunidade, que graças a minha profissão de atriz (que eu amo tanto e sempre será minha prioridade) e também aos meios de comunicação, como as redes sociais (nos deixa tão conectados, não importa em que lugar do mundo estamos), me proporcionam. E vocês claro, que me seguem, e me acompanham com tanto amor e carinho. MUITO OBRIGADA! Eu sou muito grata a vida! Com 23 anos realizei já tantos sonhos, sou tão feliz e agradecida por isso... Enfim, espero que Deus e a vida continuem me presenteando com tantas surpresas e que eu nunca desista de seguir acreditando que o caminho do bem, da verdade e do trabalho acima de tudo é o melhor.