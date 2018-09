Ciro: neoliberalismo de Paulo Guedes 'instrumentaliza economicamente o fascismo'

20/09/2018 | 13:56



O candidato do PDT à Presidência da República nas eleições 2018, Ciro Gomes, disse nesta quinta, 20, que o neoliberalismo do economista Paulo Guedes, guru econômico da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) "instrumentaliza economicamente o fascismo". A declaração foi dada durante fala no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em São Paulo, quando o pedetista criticou as políticas neoliberais propostas pela chapa adversária.

Embora tenha pregado contra o voto útil, Ciro disse que o eleitor "deve votar em quem considera melhor, mais preparado e que tem condições de vencer o nazismo, o extremismo e a violência militarizada e radicalizada - que é o grande perigo que paira sobre a nação brasileira".

Na última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, divulgada há dois dias, ele aparece em terceiro lugar, com 11% das intenções de voto, atrás do líder Bolsonaro, com 28%, e Fernando Haddad (PT), que aparece com 19%.

No levantamento do Datafolha, divulgado na madrugada desta quinta-feira, ele aparece com 13%, três pontos atrás do petista. Bolsonaro também aparece com 28% neste estudo. Nas projeções de segundo turno dos dois institutos, Ciro aparece na frente de Bolsonaro.

No IAB, Ciro também falou da incapacidade de investimento do País e da atuação de bancos privados e afirmou que o PT tem uma "a tendência conservadora" na economia - citando Henrique Meirelles, candidato à Presidência pelo MDB e ex-ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva, e o economista Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, também no governo Lula.