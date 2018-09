Diálogo com Argentina avança e esperamos acordo "mais rápido possível", diz FMI

20/09/2018 | 12:23



O Fundo Monetário Internacional (FMI) quer concluir as negociações com autoridades da Argentina "o mais rápido possível" para chegar a uma nova versão do acordo de ajuda à administração de Mauricio Macri, afirmou um porta-voz do Fundo nesta quinta-feira. Tem havido progressos no diálogo no nível dos funcionários, acrescentou o porta-voz, Gerry Rice, em entrevista coletiva em Washington.

Segundo ele, há a impressão de um "senso de urgência" nessas conversas. A Argentina negociou um pacote de US$ 50 bilhões com o FMI em junho, depois que uma onda de vendas de pesos levou investidores a se preocupar sobre a capacidade do país de atender seus compromissos de dívida. Macri pediu ajuda ao FMI para acelerar os desembolsos do acordo, após o peso recuar novamente com força ante o dólar em agosto.

O ministro das Finanças argentino, Nicolás Dujovne, anunciou uma série de medidas de austeridade no início de setembro para acalmar os mercados, então voou para Washington para começar o novo diálogo com o FMI. Macri e a diretora-gerente do Fundo, Christine Lagarde, se reuniram recentemente, mas não há uma reunião prevista sobre o assunto do conselho do FMI, disse Rice. Fonte: Dow Jones Newswires.