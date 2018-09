Márcio Bernardes



20/09/2018 | 10:02



(São Paulo) – É impressionante. Não existe campeonato nacional com o equilíbrio do Brasileiro. Pode comparar e você constatará. Em Portugal sempre dá Benfica ou Porto. Na Espanha, Barcelona e Real Madri. Uma vez ou outra ganha o título o Atlético de Madri, o La Coruña... Na Inglaterra sempre dá Manchester, Chelsea, Tottenhan... Recentemente o Leicester foi campeão. Todos ficaram espantados. Na Itália há sete anos a Juventus ganha o scudetto. De vez em quando Milan, Inter, Roma montam um grande time e disputam o primeiro lugar.



Aqui no Brasil é diferente. Neste ano, por exemplo, São Paulo e Internacional estão se alternando na liderança. Mas logo abaixo aparecem Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, três bichos-papões de outrora, não estão tão bem em 2018. Vários times têm chance de título. Por isso a cada rodada as emoções são alternadas.



Isso evita qualquer favoritismo e monotonia. Vamos para a 26ª. etapa e é impossível antecipar favoritismo para qualquer equipe. Mesmo com o nível abaixo do futebol praticado na Europa, por causa da força econômica e tradição do Velho Continente, aqui o torcedor vê mais alternativas para se chegar ao título.



Pilantra



Eber Aquino é um pacato comerciante de Assunção. Quando veste a farda da Conmebol se transforma. É aquilo que a torcida chama popularmente de pilantra e juiz ladrão. Suas atuações são lembradas como confusas e tendenciosas.



Quem conhece os bastidores do futebol sabe que para os cartolas é importante manter em seu quadro de árbitros gente como Eber Aquino. As manipulações de resultados são mais fáceis.



Quem manda na Conmebol é a Argentina. E quem manda no futebol argentino é o Boca Juniores. Somente isso pode explicar o prejuízo do Cruzeiro nesta quarta-feira. Ninguém está dizendo que os mineiros jogaram bem. Mas a expulsão errada e injusta de Dedé, com o auxílio do VAR, prejudicou profundamente o Cruzeiro.



Como foi ressaltado recentemente aqui na coluna, com o Coronel Nunes a frente, a CBF está completamente desmoralizada na Conmebol. Assim, choram Chapecoense, Santos, Cruzeiro e outros. Em breve está lista aumentará.