Bolsas de NY fecham em baixa, atentas a movimentos comerciais entre EUA e China

17/09/2018 | 17:25



Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta segunda-feira, 17, em forte baixa, com os investidores atentos ao noticiário comercial e à espera de um anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as relações comerciais com a China.

Dado o cenário de cautela, o índice Dow Jones fechou em queda de 0,35%, aos 26.062,12 pontos; o S&P 500 recuou 0,56%, aos 2.888,80 pontos; e o Nasdaq perdeu 1,43%, aos 7.895,79 pontos.

Sinais de que as disputas comerciais entre EUA e China podem se intensificar esta semana pesaram no sentimento dos agentes do mercado e levaram os índice de ações em Nova York às mínimas do dia. Durante a tarde, Trump comentou que fará um anúncio sobre a questão após o fechamento dos mercados, embora tenha ressaltado que a China deseja fazer um acordo com os EUA. Durante o fim de semana, a imprensa americana informou que o governo americano deseja impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, com a possibilidade de que as alíquotas sejam de 10%, e não de 25%, como se esperava antes.

"A grande questão é o que acontece com as tarifas, porque isso é a única coisa com a qual os investidores se preocupam e que podem pesar na economia", disse o estrategista-chefe de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management, Brent Schutte. Até o momento, os mercados de ações nova-iorquinos conseguiram manter sua posição e permanecer próximos dos níveis recordes em parte porque os desenvolvimentos comerciais foram incrementais e porque, até o momento, o impacto econômico nos EUA tem sido mínimo, de acordo com analistas.

Nesse sentido, a queda do índice de atividade industrial Empire State de 25,6 em agosto para 19,0 em setembro, como mostrado pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), acabou afetando os indicadores de ações nos EUA. "Os números foram um pouco decepcionantes. Esperávamos ver o índice se fortalecer em setembro, mas tanto o indicador quanto os detalhes enfraqueceram. Nossa visão central permanece de que a taxa de crescimento da produção provavelmente atingiu o pico para este ciclo, mas não vemos evidências de que uma desaceleração real esteja em andamento", afirmou o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson.

Ações de techs, que têm comandado os ganhos nas bolsas em Nova York este ano, lideraram as perdas, com o subíndice de tecnologia do S&P 500 em queda de 0,87%, para 1.300,47 pontos. A Amazon encerrou o dia com recuo de 3,16%, depois que a empresa confirmou uma reportagem do Wall Street Journal de que estaria investigando suspeitas de vazamento de dados e subornos de funcionários. Já o Twitter, cujo preço-alvo foi reduzido pela MoffettNathanson, recuou 4,18%, enquanto a Apple cedeu 2,66%, atenta aos desenvolvimentos comerciais.