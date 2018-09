Personagens. Imagens aéreas. Futebol. Século 19. Mazzaropi O Grande ABC tem história

Ademir Medici



Meus amigos da Memória: apresentamos a vocês essa turma bonita da foto. Eles estiveram conosco quarta-feira, no estúdio do DGABC TV. Gravamos com todos eles, individualmente. Enquanto um era entrevistado, os demais, por detrás das câmeras, acompanhavam os depoimentos, tiravam fotos e torciam pelo sucesso do amigo. E todos foram muito bem, porque os sete são ótimos.

Claro, falaram de história e memória, focalizando suas pesquisas, suas descobertas, demonstrando o amor que têm pelo Grande ABC, cidade a cidade.

Trouxeram imagens, documentos. Uma riqueza a ser editada junto com as gravações. Pelas próximas semanas vocês terão acesso a tudo o que se falou.

Para nós, da Memória, ficou mais uma vez muito claro que o Grande ABC tem história e memória. E gente como eles, atenta aos acontecimentos.

Por exemplo: vocês sabiam que já faz dez anos que perdemos o músico e maestro Flavio Florence? Pois é, o Grande ABC perdeu um cidadão de bem, culto, talentoso, exigente, que tanto tinha ainda a nos mostrar.

As três moças juntinhas participaram, com Florence, de momentos fundamentais da música do Grande ABC, e participarão, domingo próximo, de uma audição em homenagem ao mestre, marcada para as quatro horas da tarde – 16h – na Catedral do Carmo.

De tudo isso Memória falará, em detalhes. Acompanhem.

EM PAUTA

1 – Marcello Pires, o primeiro à esquerda da foto. Nós o conhecemos quando da escalada ao Pico do Bonilha, em agosto. Trocamos figurinhas e ficamos sabendo que Marcello realiza imagens aéreas do Grande ABC usando aquele aparelhinho moderno chamado Drone. São imagens maravilhosas, e inéditas, que – temos certeza – vocês vão gostar.

2 – Edilson Batista, o segundo a esquerda. Cinegrafista, produtor, diretor de imagens. Cobriu todo o campeonato ''Pé na Bola'' do São Caetano EC, de 10 de junho a 2 de setembro. E veio ao programa para falar do campeonato. Trouxe imagens maravilhosas da grande final. E ainda vai cobrir a entrega dos troféus. Será um belo programa esportivo.

3 – Maria Claudia Ferreira volta ao programa pela terceira vez para mostrar novas descobertas do seu blog: “Santo André, ontem e hoje”. Novidades incríveis da história da cidade. Imagens maravilhosas. E alguns enigmas desfeitos. Um deles: mostraremos o local exato de Santo André onde Mazzaropi filmou “Sai da Frente”, pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1952.

4 – Eliane Kaesemodel, Márcia Miyashiro e Ermelinda Marçal, as três amigas juntinhas se espremendo na poltrona. Amigas que participaram de coros e corais comandados pelo querido Flavio Florence. Juro, não lembrava: em 2008, pelo ABCD Maior, gravamos um longo depoimento com o maestro. Márcia recordou e nos procurou. Elas prestam comovidos depoimentos sobre a figura humana de Florence. Emocionante.

5 – Antonio Rioto, o batateiro/ceboleiro. Memorialista. Nosso antigo colaborador. Descobriu pinturas inéditas perpetuadas pela Pinacoteca do Estado referentes ao antigo São Bernardo, entre elas a casa onde Dom Pedro I pousou numa das viagens a São Paulo na primeira metade do século 19 – casa que ficava em trecho do Caminho do Mar, Freguesia de São Bernardo. Imagens lindíssimas.

UMA PERGUNTA

Qual a relação entre Rioto e Edilson, que se conheceram no estúdio do DGABC TV?

Na hora, não percebemos. Descobrimos agora. Edilson filmou o campeonato de futebol do São Caetano EC, versão 2018; Rioto levou ao mesmo São Caetano, anos atrás, um dos craques do time profissional que não visitava o clube há quase meio século, Rino Tomei. E Memória filmou aquele encontro histórico, que reviveremos com vocês.

A ENTREVISTA

Os três blocos do programa “Memória 129 – Os 20 anos da Orquestra Sinfônica” (2008), que contém a entrevista do maestro Flavio Florence, estão no YouTube.

Diário há 30 anos....

Sexta-feira, 16 de setembro de 1988 - ano 31, edição 6859

Manchete – Senado dos Estados Unidos aprova sanções contra o Brasil. Lei americana limita as importações de calçados, produtos têxteis e vestuários brasileiros.

Internacional – Começa a maior festa do esporte: os Jogos Olímpicos de Seul, na Coréia do Sul.

Política – Juiz adverte partidos sobre as pichações em Mauá.

Adeus – Morre o Dr. Jorge Beretta, ex-presidente da Companhia Telefônica da Borda do Campo.

Humor – Chico Anísio em apresentação única no Restaurante São Francisco, da Rota do Frango com Polenta: “Nó no Show”.

Lourenço Diaféria (crônica) – Dicas aos nobres edis.

Em 16 de setembro de...

1908 – William Durant funda a General Motors.

1918 – A carestia imperava. Havia alta exagerada nos preços dos alimentos. Governo acionava a Junta de Alimentação do Estado de São Paulo.

Lembrado o falecimento do maestro Carlos Gomes, ocorrido em 16 de setembro de 1896.

A guerra. Do noticiário do Estadão: pormenores sobre o ataque de St. Mihiel e as perdas alemãs; tentativas germânicas de paz.

1928 – O Monte Alegre, de São Caetano, promove festival regional de futebol com o Industrial (Mauá), Atlético Itália, Saldanha da Gama, Pilar (Mauá), Estrela do Pari, Atlético da Vila de São Bernardo, Monte Alegre (campeão de São Caetano) e Colombo (campeão de Santos).

Hoje

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

Municípios brasileiros

Celebram seus aniversários neste dia 16 de setembro

Em São Paulo Paranapuã

Em Minas Gerais, Brasópolis, Campos Gerais, Carmo de Minas, Caxambu, Esmeraldas, Guaranésia, Itaúna, Ituiutaba, Jacutinga e Monte Alegre de Minas

Em Goiás, Caçu

No Ceará, Cariré e Parambu

Em Alagoas, Marechal Deodoro

Na Bahia, Paramirim

No Rio Grande do Norte, Upanema

Santo do dia

- Cipriano. Um dos santos mais importantes do século III: Táscio Cecílio Cipriano, também conhecido por São Cipriano de Cartago.

- Cornélio

- Edite