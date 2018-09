São Bernardo bate o Água Santa no Inamar e assume a 3ª posição do grupo

Da Redação



16/09/2018 | 07:00



O São Bernardo cumpriu a tarefa de vencer o clássico contra o já eliminado Água Santa, na tarde de ontem, no Estádio do Inamar, em Diadema, pela 12ª rodada da Copa Paulista. Com o placar de 2 a 0 – gols de Fernando Júnior e Samuel, marcados no fim do primeiro tempo –, o Tigre assumiu a terceira colocação do Grupo 3, com 15 pontos, e abriu vantagem de quatro pontos para o quinto colocado, o Santos.

Em contrapartida, o Netuno segue na lanterna da competição, com apenas dois pontos, e sem nenhuma vitória – foram cinco derrotas e um empate.

A etapa inicial do jogo foi a mais movimentada, no entanto, os dois gols saíram apenas nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Nicolas cruzou para a área e encontrou Fernando Júnior, que chutou de primeira e abriu o placar.

No minuto seguinte, Samuel foi acionado pela esquerda, correu para o meio campo, tabelou com Ricardinho e recebeu na entrada da área. O jogador ainda teve tempo de usar a habilidade para cortar o zagueiro e chutar forte de perna esquerda no alto do gol.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira, às 15h. O São Bernardo recebe o Bragantino, no Estádio 1º de Maio, enquanto o Água Santa visita o Taubaté, no Estádio Joaquim de Morais Filho.