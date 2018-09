Liverpool bate o Tottenham e mantém campanha perfeita no Campeonato Inglês

15/09/2018 | 10:49



Com autoridade, o Liverpool não se intimidou com o público de mais de 80 mil torcedores do Tottenham, em Wembley, e Londres, e venceu o rival por 2 a 1, neste sábado. Com o triunfo, o time do técnico alemão Jürgen Klopp manteve campanha perfeita no Campeonato Inglês, com cinco vitórias em cinco jogos.

Apesar de atuar em casa, o Tottenham deu pouco trabalho ao gol defendido pelo brasileiro Alisson, que encaixou cobrança de falta batida por Eriksen, em uma rara finalização da equipe mandante. No outro lado do campo, o zagueiro Herman van Aldewereld atrapalhou jogadas de perigo feitas por Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Duas falhas do goleiro Michel Vorm no mesmo lance permitiram ao Liverpool abrir o placar. O substituto do machucado Hugo Lloris errou soco na bola, em tentativa de afastar escanteio batido na pequena área, e fez defesa tardia em cabeçada de Georginio Wijnaldum. Aos 38 minutos, o gol foi validado pela tecnologia do chip, que indicou que a bola cruzou a linha da meta.

No segundo tempo, o Liverpool recuperou muitas bolas no campo de ataque e desperdiçou algumas chances de ampliar, o que aconteceu aos oito minutos, com Firmino, que completou para o gol vazio após Vorm não conseguir segurar bola cortada por um companheiro. Já nos acréscimos, Lamela aproveitou assistência de Eriksen e diminuiu o placar.

O Liverpool agora tem 15 pontos ganhos em 15 disputados nas cinco primeiras partidas do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, a equipe inglesa vai voltar a jogar em casa, desta vez pela Liga dos Campeões da Europa, contra o PSG, na terça-feira. Também pela competição continental, o Tottenham vai visitar a Inter de Milão, na terça-feira.