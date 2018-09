Haddad compartilha bilhete do ex-presidente Lula com mensagem de apoio

15/09/2018 | 10:46



O candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, compartilhou em sua conta no Twitter, na manhã deste sábado, 15, uma imagem que mostra uma bilhete assinado pelo seu principal padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma mensagem de apoio.

"A eleição de Haddad vai ser a resposta do povo brasileiro ao golpe! Aos que sabotaram a democracia e tentaram impedir a soberania do voto popular", escreve o ex-presidente, que está preso desde abril em Curitiba, na sede da Polícia Federal, após ter sido condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá (SP).

A mensagem de Lula foi publicada inicialmente no perfil do ex-presidente e, em seguida, compartilhada pela conta de Haddad. "Vamos juntos, presidente", escreveu o ex-prefeito de São Paulo, ao republicar o bilhete de Lula.

Desde que assumiu a candidatura do PT no lugar de Lula, que foi impedido de participar da campanha em razão da Lei da Ficha Limpa, Haddad tem buscado capturar os votos do ex-presidente, que liderava as pesquisas.

Em levantamento divulgado na sexta-feira, 14, pelo Datafolha, Haddad subiu de 9% para 13% e se consolidou em segundo lugar, empatado com Ciro Gomes (PDT), que também tem 13%, e, pela margem de erro, com Geraldo Alckmin (PSDB), que registrou 9%.

O candidato do PT, que na sexta concedeu entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo, participa neste sábado de ato de campanha em Vitória da Conquista, na Bahia, numa tentativa de garantir os votos do Nordeste, onde o partido é tradicionalmente mais forte em eleições presidenciais. O principal adversário do ex-prefeito de São Paulo na região é Ciro Gomes, ex-governador do Ceará.