E a indústria automotiva?

14/09/2018 | 13:45



A campanha eleitoral para a escolha do presidente que vai governar o Brasil pelos próximos quatro anos está em pleno vapor e um tema sensível ao Grande ABC está sendo praticamente ignorado pelos candidatos: o futuro da indústria automobilística, fonte de equilíbrio da economia regional. Pouco se sabe do que pensam os concorrentes sobre o tema. Trata-se do assunto de forma apenas tangencial. Sabe-se, por exemplo, que a imensa maioria é contra a política de renúncia fiscal que, nos últimos anos, tem evitado o corte expressivo de força de trabalho e até mesmo a fuga ou o fechamento de unidades.

Diga-se que não é apenas a questão da indústria automotiva que tem passado ao largo dos debates e das propostas dos presidenciáveis. A campanha atual tem se notabilizado por ser uma das menos propositivas da história. Os esforços de convencimento do eleitor foram reduzidos à montanha de platitudes e acenos ao populismo. Polêmicas fáceis, como o armamento da população, eclipsam temas relevantes, como o cenário periclitante da economia. O atentado do qual foi vítima o candidato líder das pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), só acentuou a situação.

Boa parte da responsabilidade pela ausência de bandeiras relevantes ao Grande ABC no discurso dos candidatos a presidente se deve à inércia dos políticos locais. Desconhece-se ação das lideranças regionais no sentido de interessar os presidenciáveis nos debates que interessam às sete cidades. Fala-se de um projeto pontual aqui e outro acolá, mas foge-se de questões estruturantes, certamente porque se tratam de assunto árido demais para ser discutido em campanhas ditadas pelo marqueteiro de plantão.

Os reflexos, claro, serão sentidos no futuro. Campanhas eleitorais são o momento apropriado para arrancar compromissos dos candidatos e também alertá-los da inconveniência de algumas propostas. Se não querem insistir nas políticas de incentivo fiscal, por exemplo, precisam dizer qual é a alternativa para manter a saúde das indústrias automotivas, algo vital para a economia do Grande ABC.