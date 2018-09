Justin Bieber e Hailey Baldwin podem já ter se casado no civil

14/09/2018 | 10:11



Apesar de parecer que pretendiam se casar apenas em 2019, parece que Justin Bieber e Hailey Baldwin mudaram de ideia! O casal foi visto por várias pessoas e clicado entrando em um prédio de serviços matrimoniais em Nova York, na última quinta-feira, dia 13.

Segundo fontes informaram ao TMZ, Justin se declarou para a amada ao entrar no cartório, emocionado. Chorando, ele teria dito em um determinado momento para a noiva:

- Mal posso esperar para casar com você, baby.

Outras testemunhas que estavam no local relataram ao site que viram Bieber agradecer um funcionário do cartório, que seria um juiz, deixando as suspeitas de que eles teriam se casado ainda mais evidentes.

Será que os dois realmente juntaram oficialmente suas escovas de dente?