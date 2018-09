Obituário - 14 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/09/2018 | 08:56



Santo André



Kazumi Fujita, 92. Natural do Japão. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Izabel Gonçalves Bernardo, 83. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aldonie Tuskenis de Brito, 80. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Otavio Cabrera, 78. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Elena Lúcio Loner, 74. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no Jardim Europa, em Santo Andrfé. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonio Zaccharias, 70. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Benedita Cardoso de Oliveira, 67. Natural der Piratininga (SP). Residia na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Izaura da Soledade de Oliveira, 58. Natural de Janiópolis (PR). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Técnica de laboratório. Dia 12. Cemitério Municipal de Indaiatuba (SP).



Fábio Marques Souza, 42. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



São Bernardo



Matilde Rubini de Abreu Macedo, 79. Natural de Mauá. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



Vicente Marmo Quintella, 78. Natural de Igarapava (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



Milfred Rebeca Arredondo Nunez, 68. Natural do Chile. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Roberto Eurico Augusto, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Vendedor. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Vanderlei José Costa, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Alex Sandro da Silva Felix, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Orlando Romano, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Crematório Vila Alpina.



Sebastião Ricardo, 76. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Walter Jorge Santos, 65. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Aviação, em Praia Grande (SP). Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gary Alves, 64. Natural de Iacanga (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Anibal Favalli, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Benedicta Antero da Silva, 100. Natural de Natividade da Serra (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Alice Mendes da Silva, 89. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Otacilio da Cunha, 85. Natural de João Pessoa (PB). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



José Berbel Filho, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Augusta Neco da Silva, 78. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Vale da Paz.



Joaquim Alves de Andrade, 70. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Aldo Rodreigues dos Santos, 70. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Rosimar Soares da Silva, 64. Natural de Santo Antonio dos Lopes (MA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



Ricardo Pedro Zerwas, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



José Rodrigues da Silva, 62. Natural de Ouro Verde (GO). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.



José Ailton dos Santos, 54. Natural de Penedo (AL). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Sandra Maria de Jesus, 53. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Rodrigo Peixoto Nery, 38. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila do Encontro, em São Paulo. Dia 8. Cemitério Municipal.



Elias Fernando Silva dos Santos, 17. Natural de Bacabal (MA). Residia na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Mauá



Carlos Almeida Santana, 88. Natural de Cachoeira (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Pedro Paulino da Silva, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



Jandira Ferreira da Conceição, 80. Natural de São Roque (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Geni Maria dos Santos, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Célia Regina Luciano, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Danfer, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Delci Pereira dos Santos, 60. Natural de Itambé (PR). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Francisco Batista Lima, 60. Natural de Aurora (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Tito Pereira dos Santos, 58. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Lorivalda de Oliveira Neto, 55. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Natália Correia Gonçalves, 88. Natural de Miracatu (SP). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.



Maria José Meleiro Domiciano, 85. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



João Duarte, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Mauá. Cemitério São José.



Maria José do Nascimento Saldo, 76. Natural do bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



Elpídio Claudiano, 73. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.