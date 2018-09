Obituário - 13 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/09/2018 | 10:19



Santo André



Laudicéia de Oliveira Silva, 97. Natural de Propriá (SE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Benito Allegue Casal, 91. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Antonia Maria Ferraz de Oliveira, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Durval Frayman, 87. Natural de Batatais (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdomira Faustina Santiago, 85. Natural de Pedro Velho (RN). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.



Nancy Maria Silva Biedermann, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Crematório Jardim da Colina.



Celina Tibúrcio Felizardo, 75. Natural de Paraguaçu (MG). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



Zilda Antonia Cândido Alencar, 74. Natural de Dourado (SP). Residia na Chácara Engenho da Serra, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Maria Ana de Sousa, 72. Natural de Miradouro (MG). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Batista Ribeiro, 71. Natural de Maria da Fé (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Hermes da Silva, 71. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nivaldo Rosa da Silveira, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Geraldo Siqueira de Queiroz, 63. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Vendedor ambulante. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosária de Fátima Valério, 63. Natural de Jaboticabal (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marlene Monteiro da Silva, 63. Natural de Mari (PB). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Ernesto de Moraes, 61. Natural de Jacuí (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Santos Souza, 56. Natural de Estiva (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Maria Eunice Nazário da Silva, 52. Natural de Solidão (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Leandro Lima da Silva, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Instalador. Dia 11 Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rafael Ferreira da Silva, 27. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano



Elisabeth de Queiroz, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 11, em Santo André, Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



João Batista do Nascimento, 70. Natural de Marianópolis. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Ribeirão Pires



Irene da Rocha Cacilha, 92. Natural de Antonio Carlos (SC). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Guilhermina Maria dos Santos, 85. Natural de Sebastião Laranjeiras (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.