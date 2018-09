Mês de festa na terra das flores e dos morangos

Flavia Kurotori

especial para o Diário



13/09/2018 | 07:20



Quem estiver em busca de passeio para ser feito em um dia, no estilo bate-e-volta, e próximo do Grande ABC, pode visitar a 38ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, cidade do Interior situada a cerca de uma hora e 30 minutos de Santo André, que em 2018 celebra os 110 anos da imigração japonesa no Brasil.

O passeio, que promove imersão na cultura nipônica, é ainda colírio para os olhos devido à exuberante flora e deleite aos amantes da culinária oriental e de doces típicos de morango, iguaria do local.

A relação nipo-brasileira com o município é de longa data, uma vez que os primeiros imigrantes chegaram a Atibaia na década de 1930. Inclusive, a primeira edição da festa foi organizada pela colônia japonesa em 1965, com o objetivo de homenagear o aniversário de 300 anos da cidade, como forma de agradecimento pelo acolhimento.

A habilidade agrícola japonesa, inclusive, possibilitou que Atibaia se tornasse referência no cultivo, aprimoramento e exportação de morangos e flores – neste caso, sendo o produtor da maior variedade de espécies do País.

Ao chegar ao Parque Municipal Edmundo Zanoni, onde é realizado o evento, o público pode escolher entre subir pela escadaria que passa pelo coração da festa ou seguir pela rampa (acessível para cadeirantes), que corta o gramado do local, dando acesso às áreas superiores. O espaço totaliza 39 mil m² e, segundo a Prefeitura de Atibaia, a expectativa é a de que mais de 100 mil pessoas compareçam neste ano.

Ao longo do dia, apresentações culturais também animam os visitantes. Exemplo é o bon odori, festividade tradicional nipônica de agradecimento, que reúne movimentos de trabalho rural, como a colheita de arroz, com música produzida por instrumentos tradicionais. Este conjunto celebra a alma dos antepassados e simboliza a boa colheita. Já o taikô conta com instrumentos de percussão japoneses, representando a arte do aprimoramento diário e do aperfeiçoamento da alma.

Embora a cultura predominante no evento seja a oriental, apresentações de outras origens, a exemplo da Orquestra brasileira Bom Jesus dos Perdões e do grupo folclórico de tradições croatas da Sociedade Amigos das Dalmácia, também marcam presença.

Outro atrativo é o pavilhão de exposição, onde a história da imigração japonesa é contada em meio à decoração composta por variadas espécies de flores e plantas ornamentadas. O espaço, além de cultural, é cenário convidativo para fotografar e, assim, registrar o passeio.

PARA LEVAR PARA CASA

Um dos pontos mais procurados, a venda de flores comercializa plantas envasadas, mudas e sementes de mais de 400 espécies. A preços acessíveis (vasos a partir de R$ 5 e caixas com seis mudas a R$ 10), elas são cultivadas na região, onde o clima ameno favorece a floração.

Quem deseja levar um pouco da cultura do nihonjin para casa, pode adquirir lembrança, como marca página, chaveiro ou quadro, personalizada (a partir de R$ 6) com o nome escrito em katakana (tipo de escrita japonesa para palavras estrangeiras) ou ideogramas.

No Salão do Artesão, presentes confeccionados à mão com técnicas como biscuit e pet work são encontradas na mesma faixa de preço. Também estão disponíveis geleias, doce de leite e licores produzidos em diversas cidades da região.

SERVIÇO

Segundo a organização, este é o quarto evento cultural paulista que mais atrai turistas de fora do Estado. A festa, que acontece de sexta-feira a domingo, das 9h às 18h, vai até o dia 23.

O ingresso custa R$ 17 às sextas-feiras e R$ 34 aos fins de semana, sendo que a entrada de crianças de até 10 anos é gratuita. Estudantes e idosos pagam meia.

Guia de viagem

COMO IR

De carro, partindo de Santo André, são 83 quilômetros até a entrada do Parque Municipal Edmundo Zanoni, sendo viagem de, aproximadamente, uma hora e meia. O trajeto é feito pela Rodovia Fernão Dias e conta com um pedágio no valor de R$ 2,30.

TEMPO DO PASSEIO

É possível conhecer toda a festa em passeio de quatro horas. Se o visitante optar por comer ou realizar outras atividades, como o passeio no pedalinho, cerca de seis horas são suficientes.

DICAS

Chegue cedo. O evento costuma receber milhares de pessoas por dia, por isso, para evitar filas, a recomendação é iniciar o passeio nas primeiras horas da festa.

Levar protetor solar e chapéu. Ainda que o clima seja ameno, em dias ensolarados a temperatura passa dos 30°C no decorrer do dia.

Vá com roupas e sapatos confortáveis. Só é possível realizar o passeio andando, portanto, é necessário estar preparado para caminhar.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais detalhes e compra de ingresso antecipado, acesse: http://www.festadasfloresdeatibaia.com.br/.

Riqueza de sabores é de dar água na boca

Se durante o passeio a fome bater, opções não faltarão. Do churrasco ao pastel, predominam iguarias da culinária típica da Terra do Sol Nascente, como tempura (a partir de R$ 12), guioza (R$ 10, com cinco unidades) e yakissoba (R$ 25 e R$ 16 a meia porção) que são alternativas em conta. O visitante pode se sentar nas mesas disponíveis próximo às lanchonetes ou nos bancos espalhados pelo parque.

Para sobremesa, a dica é desfrutar de guloseimas como merengue (R$ 13), espeto de morango com chocolate (R$ 8), tortinhas (R$ 8), cocadas (quatro por R$ 20), casquinha de chocolate com morango (R$ 7) ou sorvete de gengibre (R$ 5, a bola).

TRADIÇÃO

O mochi, bolinho feito com espécie de pasta de arroz, está presente em diversos pratos japoneses. Normalmente, é preparado por duas pessoas, sendo que uma bate o arroz no ussu (pilão japonês) e, a outra, borrifa água no tsuchi (espécie de marreta) até que a massa se torne lisa e firme.

Por simbolizar felicidade, a iguaria é feita em ocasiões festivas, como o Ano-Novo, e reúne várias pessoas, que se alternam para bater a massa no ussu em sinal de união. Embora existam diversos tipos, os mais comuns são o daifuku mochi, recheado com doce de feijão, e o ichigo mochi, cuja massa envolve um morango.

Quem visita a Festa de Flores e Morangos pode observar o passo a passo do preparo em barraca na área da lanchonete. Bandejas com cinco ou seis unidades são vendidas a partir de R$ 20, a depender do tipo.