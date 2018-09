Recuperado, Sánchez volta a treinar no Santos e ganha elogios de Gustavo Henrique

12/09/2018 | 18:40



O técnico Cuca ganhou um reforço importante no treino do Santos, nesta quarta-feira, visando o clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. O volante Carlos Sánchez, que vem se tornando cada vez mais importante na performance defensiva da equipe, voltou a treinar com o grupo no CT Rei Pelé.

Por conta de lesão muscular, o jogador uruguaio desfalcou o Santos nas últimas duas rodadas do Brasileirão, contra Grêmio e Paraná. Ele havia sido convocado pela seleção do seu país para as datas Fifa dos últimos dias, mas acabou sendo dispensado em razão do problema físico.

Nesta quarta, ele mostrou estar recuperado da contusão e treinou normalmente com o grupo. Seu retorno agradou o zagueiro Gustavo Henrique, que exaltou o volante como parte determinante para a busca do novo recorde da defesa santista. Ao vencer o Paraná sem levar gols (por 2 a 0), o time paulista chegou à marca de 746 minutos sem ser vazado. Já são sete partidas sem sofrer gol.

"Ele é um jogador de muita qualidade. Todos estão sabendo da qualidade dele. Todos os times gostariam da disposição dele, da raça... É versátil, tem qualidade no ataque. A gente recebeu da melhor maneira possível como Derlis e Bryan Ruiz", declarou Gustavo Henrique.

O zagueiro comemorou o feito obtido pela zaga santista e também pelo goleiro Vanderlei. "Estou muito feliz de fazer parte desta história. Conseguimos, dentro de campo, fazer uma grande dupla com o Lucas Veríssimo. Vamos continuar este trabalho até porque ficar sete jogos sem perder já é um muito difícil no Brasil, quanto mais não levar gol. É uma marca que nos deixa muito felizes", declarou.

Ele ainda não sabe se poderá reeditar a boa dupla de zaga com Lucas Veríssimo no clássico de domingo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta, Veríssimo não foi a campo. Ele ainda se recupera de dores na coxa esquerda e fez trabalho somente interno. Assim, segue como dúvida para o fim de semana.

Apesar da possível baixa do companheiro, Gustavo Henrique mostra confiança em aumentar os números positivos da defesa santista. E atribuiu o recente sucesso à chegada do técnico Cuca. "É Um treinador que tem muita bagagem, sabe conquistar o grupo, chegou com uma filosofia totalmente diferente da do Jair Ventura. Cada um tem suas diferenças, seu estilo de trabalho. Foi mais na conversa, até porque não tivemos tempo para trabalhar. Ele colocou na cabeça do grupo que todos devem marcar desde o atacante até os zagueiros."

Quanto ao complicado duelo contra o vice-líder do campeonato, o zagueiro admitiu preocupação com Nenê, Diego Souza e Everton. "São jogadores muito experientes. Acompanhamos os jogos deles e sabemos os pontos fortes deles. Não é difícil pará-los, como não vai ser difícil eles nos pararem. Mas temos de nos preparar cada vez mais para neutralizar o ataque deles", declarou.