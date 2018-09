Língua de Trapo toca na região

Vinícius Castelli



13/09/2018 | 07:33



Grupo que surgiu no fim dos anos 1970, em São Paulo, o Língua de Trapo se apresenta na região sábado, a partir das 20h30, no palco do Teatro Municipal de Santo André (Praça 4º Centenário).

Formado por Laert Sarrumor (voz), Sérgio Gama (voz, violão e guitarra), Zé Miletto (teclados), Valmir Valentim (bateria), Cacá Lima (contrabaixo e voz) e Marcos Arthur (percussão), o conjunto mostra ao público o espetáculo Língua Três Oitão, parte das comemorações dos 38 anos de existência da banda.

As entradas custam de R$ 40 a R$ 80 e podem ser compradas diariamente nas bilheterias do espaço, das 14h às 19h, e no site www.bilheteriaexpress.com.br.

PROGRAME-SE

HOJE

Imagens Musicais – Exposição. Na Pinacoteca de São Bernardo – Rua Kará, 105. Das 10h às 18h. Até dia 22. Entrada gratuita.



AMANHÃ

Mostra individual Lourival Chiquinho – Exposição. Na Oma Galeria – Rua Carlos Gomes, 69, em São Bernardo. Até 28 de outubro. Visitação: Terça à sexta, das 12h às 19h; sábados, das 10h às 15h.



SÁBADO

Atomic Dust – Música. No Cactus, Bar. Rua Abolição, 387, em Santo André. A partir das 20h. Entrada gratuita. <EM>



DOMINGO

Tamutis Blues – Música. No Parque Engenheiro Salvador Arena – Av. Caminho do Mar, 2.980, em São Bernardo. A partir das 13h. Entrada gratuita.

O Aprendiz de Feiticeiro – Espetáculo teatral. No Teatro Municpal de Santo André – Praça 4º Centenário. No domingo, a partir das 15h. Ingressos: R$ 25 e R$ 50. As entradas podem ser compradas nas bilheterias do espaço e no site www.bilheteriaexpress.com.br.