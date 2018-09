Jane Fonda revela ser fã de literatura erótica e fala sobre Cinquenta Tons de Cinza

12/09/2018 | 11:11



Muitos famosos pensam duas vezes antes de expor sua intimidade, mas sempre tem aqueles que não têm papas na língua. Jane Fonda, uma das grandes atrizes de Hollywood, provou mais uma vez que que não tem papas na língua na hora de falar sobre sexo.

Em entrevista para o podcast High Heels and Hangovers, a atriz revelou ser fã de literatura erótica e que já leu muitas obras do tipo. Ela também falou sobre Cinquenta Tons de Cinza, livro retratado no filme Do Jeito que elas Querem, em que mulheres fazem um clube do livro para ler o best-seller de E.L.James:

- Li quando foi lançado porque queria saber o que causou aquele alvoroço todo. Não é um livro muito bom, mas eu estou feliz que tenha sido escrito, porque acho que excitou e muitas mulheres pelos Estados Unidos. E esta é uma coisa boa.