Avanço de Bolsonaro no Ibope é efeito do atentado e deve passar, diz Tripoli

11/09/2018 | 20:32



O candidato ao Senado pelo PSDB em São Paulo, Ricardo Trípoli, classificou como "positivo" para Geraldo Alckmin o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 11. Segundo ele, o crescimento de Jair Bolsonaro (PSL), que passou a 26% das preferências, pode ser atribuído ao atentado da última quinta-feira, 6.

"Agora é a hora da comoção. A tendência é que esse patamar caia nas próximas semanas. Temos um grande tempo de TV e vamos crescer a partir de agora", disse.

Outro dado positivo, ainda segundo o deputado, foi a queda de Marina Silva (Rede) e a oscilação para baixo de Ciro Gomes (PDT), que se mantiveram em empate técnico com o tucano e com Fernando Haddad (PT). Para Trípoli, o desempenho de ambos "abre espaço" para o crescimento do ex-governador.