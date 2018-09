Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por setor de petróleo e tecnologia

11/09/2018 | 18:30



Deixando as preocupações com o comércio global de lado, ao menos por ora, os investidores foram às compras nos mercados acionários de Nova York nesta terça-feira, 11, com os setores de petróleo e tecnologia liderando os ganhos. Otimismo com as negociações com o Canadá, depois que o presidente americano, Donald Trump, disse que as "conversas estão indo bem", também ajudou.

O Dow Jones fechou com ganho de 0,44%, aos 25.971,06 pontos, o Nasdaq subiu 0,61%, aos 7.972,47 pontos, e o S&P 500 avançou 0,37%, aos 2.887,89 pontos.

Pelo segundo dia consecutivo, as empresas de tecnologia obtiveram ganhos, após grandes perdas na semana passada. A Apple saltou 2,53%, com os investidores animados antes do anúncio que a empresa fará amanhã sobre novos produtos e depois que o UBS elevou o preço alvo da ação de US$ 215 para US$ 250. Já o papel da Microsoft subiu 1,70%, após a empresa anunciar investimentos de mais de US$ 570 milhões no Canadá nos próximos três anos.

Além disso, o setor de energia também foi destaque, com a ExxonMobil e Chevron terminando em alta de 1,41% e 0,47%, respectivamente, impulsionadas pelo avanço de 2% dos preços do petróleo, antes da chegada do furacão Florence na costa leste dos EUA, na quinta-feira.

Enquanto as notícias de que a China pedirá permissão à Organização Mundial do Comércio para impor sanções aos EUA abalaram as ações em todo o mundo, os principais índices nos EUA se saíram melhor, com investidores esperando que as empresas apresentem mais um trimestre de crescimento fenomenal no próximo mês, diante do avanço significativo da economia americana.

Mesmo com as preocupações comerciais, vários investidores disseram que a perspectiva econômica nos EUA continua otimista. Até agora, os analistas estimam que as empresas do S&P 500 aumentarão os lucros do terceiro trimestre em 20% em relação ao ano anterior, o que seria a terceira taxa de crescimento mais rápida em qualquer trimestre desde o terceiro trimestre de 2010, segundo a FactSet.(Com informações da Dow Jones Newswires)