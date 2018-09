Grande ABC na rota

Do Diário do Grande ABC



O Grande ABC, aos poucos, entra na agenda dos candidatos à Presidência e ao governo do Estado. Ontem, esteve fazendo campanha em Mauá o presidenciável Ciro Gomes (PDT); hoje, o concorrente a governador Paulo Skaf (MDB) cumpre agenda em São Caetano. Com a proximidade do pleito, cujo primeiro turno está marcado para 7 de outubro, os políticos se rendem ao óbvio e buscam se aproximar de regiões com grande potencial eleitoral – caso das sete cidades, que, juntas, possuem 2,1 milhões de cidadãos aptos a votar. Não é número desprezível.

Mais do que visitar a região, espera-se que os candidatos se interessem pelos problemas que angustiam a população. Foi o caso de Ciro, que se mostrou bastante conectado com a grave crise financeira enfrentada por Mauá, a ponto de defender a revisão do pacto federativo para socorrer municípios e Estados estrangulados do ponto de vista financeiro. Segundo o presidenciável, a maior parte das cidades brasileiras está falida. Por isso, citou como proposta de governo a necessidade de reestruturar a repartição de receitas.

Fazer com que os candidatos se importem com as demandas do Grande ABC, aliás, é tarefa deste Diário. Foi exatamente o que o jornal fez ao notar que a região havia sido esquecida nos planos administrativos que os concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista. Ao invés de criticar a omissão, reuniu especialistas na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e elencou série de reivindicações locais. Na sequência, levou-as aos concorrentes, que se comprometeram a atendê-las, caso eleitos.

A missão, todavia, não vai se encerrar com a abertura das urnas. Muito pelo contrário. A revelação dos vencedores será apenas mais uma etapa no compromisso que o jornal tem com a sociedade do Grande ABC desde que fez circular sua primeira edição, há seis décadas, em 11 de maio de 1958. A partir de 1º de janeiro de 2019, será o momento de iniciar a cobrança do que foi combinado. Os leitores podem ficar despreocupados. Nenhuma promessa feita durante a campanha vai ser esquecida.