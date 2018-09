Ibope/RJ: Eduardo Paes tem 23% e Romário, 20%, em empate técnico

10/09/2018 | 20:12



Os candidatos Eduardo Paes (DEM) e Romário Faria (Podemos) aparecem tecnicamente empatados na disputa ao governo do Rio de Janeiro, informou nesta segunda-feira, 10, o Ibope.

Entre a pesquisa divulgada em 20 de agosto e a de hoje, Paes saiu de 12% para 23%, enquanto Romário Faria subiu de 14% para 20%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais.

O ex-governador Anthony Garotinho (PRP) se manteve com 12% e Tarcísio Motta (PSOL) permaneceu com 5%.

Indio da Costa (PSD) oscilou de 3% para 4%. Pedro Fernandes (PDT) ficou com 2%. Marcelo Trindade (Novo) passou de 1% para 2%. Marcia Tiburi (PT) oscilou de 2% para 1%.

Pontuaram 1% cada nos dois levantamentos André Monteiro (PRTB), Dayse Oliveira (PSTU) e Wilson Witzel (PSC). Luiz Eugenio (PCO) não pontuou nas duas pesquisas.

O total de brancos e nulos caiu de 35% para 20%, enquanto os que não souberam ou não responderam oscilou de 11% para 9%.

O levantamento foi encomendado pelo jornal O Globo e pela TV Globo. Foram ouvidos 1.204 eleitores em 39 municípios de todas as regiões do Estado entre 7 e 9 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número RJ-01952/2018 no TRE-RJ e no TSE com o protocolo BR-08034/2018.