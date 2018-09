Turquia faz 2 gols no fim em Solna e bate Suécia de virada na Liga das Nações

10/09/2018 | 18:27



Depois de ser derrotada por 2 a 1 pela Rússia, em casa, no seu jogo de estreia na Liga das Nações da Uefa, a seleção da Turquia se redimiu nesta segunda-feira com um triunfo surpreendente em confronto válido pelo Grupo 2 da Liga B da recém-criada competição europeia. Atuando na Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, os turcos venceram a Suécia por 3 a 2 graças a dois gols do meio-campista Emre Akbaba nos minutos finais do duelo.

Mandantes da partida, os suecos chegaram a garantir uma festa inicial aos seus torcedores com Isaac Kiese Thelin abrindo o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois disso, já na etapa final, os donos da casa ampliaram para 2 a 0 com Viktor Claesson balançando as redes aos 4 minutos.

Porém, o que se desenhava como uma estreia fácil para a Suécia na competição começou a mudar de figura em seguida, aos 6 minutos, com Hakan Calhanoglu, o camisa 10 turco, descontando o placar em belo chute cruzado que acertou o canto esquerdo baixo do goleiro Robin Olsen.

E os visitantes buscaram o empate com outro belo gol, marcado aos 42 da etapa final, quando uma boa trama ofensiva resultou em uma ótima assistência para Emre Akbaba, que finalizou forte para deixar tudo igual.

Empolgados com a reação, os turcos buscaram a improvável virada nos acréscimos, aos 46 minutos, quando o mesmo Emre Akbaba, que havia entrado no lugar de Mehmet Topal aos 17 desta etapa final, desviou de cabeça um lançamento longo e acertou o canto esquerdo de Robin Olsen para decretar o 4 a 2.

Assim, a Turquia passou a contabilizar três pontos na vice-liderança do Grupo 2 da Liga B do torneio continental. Está atrás da líder Rússia nos critérios de desempate, sendo que a segunda rodada desta chave será completada no dia 11 de outubro, quando os russos atuarão em casa diante da Suécia, que na última Copa do Mundo surpreendeu ao avançar às quartas de final da competição realizada justamente na Rússia.

E também no país do Mundial de 2018, contra a seleção russa, a Turquia fará o seu próximo jogo na Liga das Nações, no dia 14 de outubro, em Sochi - o local do duelo entre russos e suecos, no dia 11, ainda não foi confirmado pela Uefa.

OUTROS JOGOS - Outras seis partidas que não fazem parte da divisão de elite desta nova competição europeia foram realizadas nesta segunda-feira. Pelo Grupo 4 da Liga C, a Sérvia empatou por 2 a 2 com a Romênia, em Belgrado, com dois gols marcados por Aleksandar Mitrovic, sendo o segundo deles um golaço em bela finalização quando a bola estava no alto.

Os sérvios ficaram duas vezes à frente do placar, mas os romenos empataram por duas vezes, primeiro com Nicolae Stanciu cobrando pênalti e depois com George Tucudean completando de primeira um escanteio batido da direita.

O resultado na Sérvia acabou sendo bom para Montenegro, que assumiu a liderança da chave ao bater a Lituânia por 2 a 0, em casa, e chegar aos quatro pontos. Os sérvios têm a mesma pontuação, mas ocupam a segunda posição. Os romenos, com dois empates em duas partidas, ocupam o terceiro lugar, com dois pontos, enquanto os lituanos amargam a lanterna, ainda sem pontuar.

Em outra partida válida pela Liga C da competição, a Escócia soube aproveitar o fator casa, em Glasgow, para superar a Albânia por 2 a 0 em sua estreia. Assim, foi ao topo do Grupo 1, que havia sido aberto com os albaneses derrotando Israel por 1 a 0, como mandantes, na última sexta-feira.

Finalmente pela Liga D do torneio europeu, o de menor status entre as quatro que compõem a competição, o dia de confrontos foi fechado com os seguintes resultados: Andorra 1 x 1 Casaquistão, pelo Grupo 1, e Kosovo 2 x 0 Ilhas Faroe e Malta 1 x 1 Azerbaijão, ambos pelo Grupo 3.