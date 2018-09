Maisa Silva ironiza Dudu Camargo mo programa Silvio Santos

10/09/2018 | 13:19



"Estava querendo namorar o Dudu, infelizmente tomei um pé na bunda, não é mesmo? Porque Deus sabe o que faz". Essas foram as respostas de Maisa Silva, repletas de ironia, ao ser questionada por Silvio Santos sobre o interesse dela em Dudu Camargo, apresentador do telejornal "Primeiro Impacto".

"Você foi viajar para esquecer o Dudu", disse o dono do SBT no domingo, 9, se referindo à viagem da atriz para Nova York. No mês passado, Maisa foi aos Estados Unidos para passar as férias e realizar cursos.

Sem perder a paciência, a atriz concordou com o patrão: "Fui mesmo! Amo como você me interpreta. Fui para esquecer o Dudu. Estava tão difícil, não sabia onde minha vida estava, quem eu era. Ô, se teve uma coisa que fiz foi esquecer o Dudu". Os outros convidados do programa, Larissa Manoela e Matheus Ueta, além do auditório, caíram na risada.

Ainda na edição deste domingo, Maisa mostrou uma foto do namorado dela para Silvio Santos. "Você para arrumar namorado é um milagre", brincou. O apresentador tentou fazer com que a atriz contasse quem é ele, mas ela preferiu preservar a identidade do rapaz. "Ele não é do meio artístico e prefiro não falar o nome dele", concluiu.

Em junho do ano passado, Silvio Santos deu uma de cupido e tentou promover o namoro entre Maisa e Dudu Camargo. A atriz se esquivou a todo o momento e ameaçou sair da gravação. O 'fora' de Maisa virou meme.